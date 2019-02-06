كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - عاطل يطعن حدادا بسبب خلافات مالية بقليوب

عاطل

طعن عاطل حدادا في مشاجرة جرت بينهما بسبب الخلافات المالية بقليوب، وتم إيداع المصاب بمستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مستشفى قليوب العام بوصول "إسلام ع ع" 23 عاما، حداد، مقيم بقليوب البلد دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر، والحالة العامة مستقرة.

وانتقل العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إلى المصاب وبسؤاله اتهم كلا من "أحمد ح أ"، 20 عاما، عاطل، مصاب، و"محمود أ ح "، بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

وبالفحص، تبين وجود خلاف على مبلغ مالي مستحق لـ"إسلام ع ع"، نظير قيامه بعمل إصلاحات داخل محل سكن المتهم الأول، وحال مطالبته للأول بدفع المبلغ المالى المستحق له في حضور الثانى حدثت مشادة كلامية بينه وبين الأول والثانى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، حيث قام الأول بالتعدى على "إسلام ع ع" بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته المشار إليها وفرا هاربين.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين، واتهم المصاب بإحداث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 839 جنح قسم قليوب لسنة 2019م، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.