كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - محافظ المنوفية يغلق 394 منشأة طبية و27 صيدلية ومخزن

محافظ المنوفية

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق 27 صيدلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمدة شهر لمزاولتها النشاط بدون مدير مسئول، وذلك بناءً على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

تضمن القرار غلق 16 صيدلية بقرى ومركز شبين الكوم، و5 صيدليات بقرى ومركز تلا و6 صيدليات بقرى ومركز الباجور، وغلق مخزن لمدة شهر يزاول نشاطه بدون مدير مسئول بمدينة شبين الكوم وذلك بناءً على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955.

كما قرر محافظ المنوفية غلق 394 منشأة طبية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمزاولتها النشاط بدون ترخيص، تتمثل في (مراكز علاج طبيعي، مراكز لتقويم الأسنان، مراكز طبية) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

ويأتي ذلك طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشان تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبى المعملى والقانون رقم 3 لسنة 1985 في شان مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والقانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الإشعاعات المؤينة، منها 21 منشأة بمدينة السادات و26 بمدينة شبين الكوم، 29 منوف، 71 تلا، 26 الباجور، 33 قويسنا، 75 بركة السبع، 53 أشمون، 18 الشهداء و42 منشأة بسرس الليان.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين حفاظا على صحة المواطنين.