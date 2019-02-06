كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - الجيزة تدفع بـ35 سيارة لشفط مياه الأمطار

سيارة لشفط مياه الأمطار

دفعت محافظة الجيزة 35 سيارة لشفط مياه الأمطار فور هطولها مساء أمس، وذلك تجنبًا لزيادة تجمعات المياه خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة سقوط الأمطار على مدار الثلاثة أيام القادمة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعدات التي تم الدفع بها تابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم توجيه المعدات إلى أماكن التجمعات خاصة بطريق الإسكندرية الصحراوى والرماية والمنطقة الأثرية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع والطرق الرئيسية.

أشار المحافظ أنه تم توجيه الأحياء والمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى والنزول للشوارع لمتابعة أعمال إزالة أي آثار للأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، إضافة إلى تمركز السيارات والمعدات بالمناطق والبؤر التي تعانى من تجمع مياه الأمطار بها لسرعة إزالتها.

وأشار شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل أنه تم الدفع بمواتير لشفط مياه الأمطار من الطرق الرئيسية، مؤكدا متابعة الأعمال على مدار اليوم وفق خطة انتشار أعدتها المحافظة وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى ومياه الشرب والاحياء والمراكز.