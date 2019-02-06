كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - البترول تكشف مميزات حقل ظهر داخل الدولة

أكد حمدي عبدالعزيز ، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أنه يتم استخراج 2.1 مليون متر مكعب يوميا من حقل ظهر.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل الدولة ،بالإضافة إلي الاستفادة من أموال الدولة التي كان يتم الاعتماد عليها في مشاريع أخرى والتي تعود بفوائد إيجابية علي المواطن المصري.

وأوضح ، أنه تم بدء تصدير الغاز وبالتحديد الى دولة الاردن ، مشيرا الى وجود بعض الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال الفترة المقبلة .

ونوه أنه في حالة توفير الطاقة اللازمة، يتيح إنشاء العديد من المصانع، التي تقوم بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين داخل الدولة، وهذا مايحدث الان ويتم العمل علي توفيره ..

وأكد ان الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية كانت تقدر بإجمالي 6.3 مليار دولار، مشيرا الى انخفاضه هذا العام لقيمة 1.2 مليار دولار ، منوها أنه خلال هذا العام سيتم تسديد جميع الديون المتراكمة .