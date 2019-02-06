صور وفيديو| شاهد حفل زفاف بطلة العشق الممنوع.. مهند أبرز الحضور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى من حفل زفاف النجمة التركية هازال كايا، الشهيرة بـ"نهال"، والتي ظهرت بفستان زفاف "أوف شولدر" بتصميم الـ"تايبست" مع تاج يشبه تيجان الملوك، على رأسها، وطرحة زفاف "عش العصفور"، كما تألقت بمكياج بسيط للغاية.

وأعرب العديد من رواد "السوشيال ميديا" عن إعجابهم بالإطلالة، خاصة إنها بسيطة وغير مُتكلفة، مما اظهر ملامحها الهادئة.

ونشرت صفحة "Just Turkish" الرسمية، والمعنية بأخبار الفنانون والفنانات الأتراك، العديد من الصور والمقاطع، لكواليس الحفل والاستعدادات، ولحظات الزواج وعقد القران.

وضم الحفل العديد من النجوم، كان على رأسهم الفنان كيفانش تاتليوغ، الشهير بـ"مهند"، الذي حرص على الحضور بصحبة زوجته "بشاك".

والتي تألقت هي أيضًا بفستان "سيلفر" مطفي، مُطعم ببعض الورود البارزة.

يذكر أن أبرز أعمال "هازال" كان مشاركتها بالمسلسل الشهير "العشق الممنوع"، ومسلسل "فريحة".

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