قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن ختان الإناث حرام شرعًا واعتداء على الجسد الإنساني الذي أمر الله أن يكرمه ويحافظ عليه.
وأضاف عمران، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الممارسات بما يحدث به الآن محرم ولا يجوز جملة وتفصيلا.
وأوضح أمين عام الفتوى، أن المجهود الذي بذل على المستوى القانوني تسبب في رجوع هذه الظاهرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجب أن نزيد من الوعي والتعليم، "يجب أن تعامل النساء معاملة كريمة بما أمر الله".
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء": "ختان الإناث حرام شرعا.. وتراجعت بسبب زيادة الوعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.