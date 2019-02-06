"قلبي يا ناس".. ضجة كبرى على "فيسبوك" بعد ظهور "كايا حبيب سارة"

أثار مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تظهر فيه فتاة في عمر المراهقة تدعى "سارة"، وهي توجه رسالة لحبيبها "كايا"، ضجة كبرى بين الكثير من رواد الـ"الفيس بوك"، الذين سخروا من طريقة حديث الفتاة، مطلقين العديد من التعليقات الساخرة.

وقالت الفتاة في الفيديو المنشور: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان.. مورنينج عليك يا قلبي"، لتتحول "عبارات الفتاة مثل "كايا" و"مرنينج يا قلبي" إلى "تريندات على مواق التواصل الاجتماعي، وبعد مرور يومين على نشر فيديو الفتاة، ظهر شاب يزعم أنه "كايا"، في مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، ووجه فيه رسالة إلى الفتاة المراهقة "حبيبته"، على حد زعمه، قائلًا: "أنا كمان بحبك وهتجوزك ومتزعليش من التعليقات السلبية من البنات على الفيس، عشان دول بيحقدوا علينا".

وانهالت التعليقات الساخرة من رواد موقع "فيس بوك" على الفيديوهات المنشورة، وذكر أحد الحسابات: "أنا ماشية بقول مورنينج يا كايا وقلبي يارب فيه أية"، بينما ذكر حساب آخر: "كوني له قلبي يا رب يكون لكي كايا"، فيما سخر حساب وكتب "أنا مش بائس أكتر من كايا".

ويعتبر أخصائيون اجتماعيون أن وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ"السوشيال ميديا"، سلاح ذو حدين، وأن الهوس بالشهرة يؤدي أحياناً إلى تصرفات خارجة عن العقل والمنطق يعتقد صاحبها بأنها ستكون سبباً لشهرته.

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