في طقس اليوم.. تغطية الرأس يضر صحتك أم يحميها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى عريشة:

مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار اليوم، تعد تغطية الرأس أو استخدام "الأيس كاب" للتدفئة والحماية من الأمطار الاختيار الأفضل للكثير منا ولكن هل يسبب ذلك مشكلات صحية؟

قال الدكتور محمد الصاوي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة الأزهر، إن ارتداء "الأيس كاب" والجوارب ضروري في حالات البرد الشديد لتفادي الإصابة بعدم وصول الدم للأطراف سواء الأيدي أو الأذن.

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