لقضاء عيد حب مثالي.. اتبع هذه التحضيرات جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يحتفل العالم بعد أيام قليلة بعيد "الفالنتاين"، الذي يعد رمزًا للألفة والمحبة، ويتبادل فيه الأزواج والعشاق الهدايا، تعبيراً عن مشاعر الحب الجياشة في هذه المناسبة.

ويحرص الكثيرون على أن يكون هذا اليوم مميزًا عن باقي أيام السنة في علاقتهم بأحبائهم، ولا يدخرون جهدًا للخروج بأفضل احتفال ممكن. وللوصول إلى هذا الهدف، وبحسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي عن "لايف هاك" مجموعة من النصائح للتحضير لعيد "الفلانتين" لتكون جاهزًا في الوقت المناسب:

1- وضع استراتيجية مناسبة:

يخطئ الكثيرون بالانتظار حتى موعد يوم "الفالنتاين" ويبدأون بالتحضير لهذه المناسبة، ويجدون أنفسهم في كثير من الأوقات في سباق مع الزمن. ومن الضروري أن تبدأ الاستعدادات قبل أيام بل أسابيع من يوم العيد، من خلال تهيئة الأجواء واختيار الهدايا وحجز المطعم أو الفندق ونحو ذلك.

2- تحضير التفاصيل الصغيرة:

بالإضافة إلى الاستعدادات الأساسية، يجب ألا تغفل عن التفاصيل الصغيرة، مثل تحضير الشموع والموسيقى الرومانسية والملابس المناسبة، وكل ما تحتاج إليه لاحتفال مثالي.

3- اختيار الهدايا:

لا شك أن الهدايا من أهم عناصر الاحتفال، وإذا كنت تعرف ما يحتاج إليه شريك حياتك في هذه المناسبة، فلن يكون الأمر صعباً في اختيار الهدية المناسبة، وإلا فأنت بحاجة للاختيار بعناية، ولا بأس بالاستعانة بالخبراء ومواقع الإنترنت التي تقدم النصائح لاختيار أفضل الهدايا.

4- المطعم أو المنزل:

يرغب البعض بالاحتفال بهذه المناسبة في مطعم راقٍ يوفر الأجواء الرومانسية المناسبة، في حين يفضل آخرون نقل الأجواء الاحتفالية إلى عش الزوجية، ومن الضروري أن تقرر مع شريك حياتك بشكل مسبق أين سيكون الاحتفال هذا العام.

5- اختيار الملابس:

هذه المناسبة خاصة، وتختلف عن أي مناسبة أخرى، ويجب أن تحرص على ارتداء الملابس التي تترك انطباعاً جيداً لدى شريك حياتك.

6- احتفال لكامل اليوم:

يجب ألا يقتصر الاحتفال على عشاء رومانسي في المنزل أو المطعم، لكن حاول أن تتفرغ في هذا اليوم للاحتفال مع شريك حياتك، وتمنحه كل دقيقة من وقت، ليشعر باهتمامك وحبك له.

7- تحضير الأجواء المناسبة:

إذا وقع اختيارك على المنزل للاحتفال، فلا بد من تهيئة الأجواء المناسبة من وحي هذا العيد، وذلك من خلال تزيين المنزل واختيار الإضاءة المناسبة والموسيقى، وغير ذلك.