كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - بيراميدز: نحن من طلبنا استبدال مباراتنا مع الأهلي في الدوري إلى الكأس

أحمد عفيفي

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن إدارة ناديه في انتظار وصول القرار الرسمي لنتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحل أزمة جدول الدوري المصري الممتاز.

واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع أندية الدوري اليوم من أجل بحث مشكلات المسابقة والنظر في مطالب الأندية.

وقال عفيفي في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "كان هناك فكرة لدى اتحاد الكرة بإقامة مباراة فريقنا أمام الاهلي يوم ٢٨ من الشهر الجاري في دور الـ١٦ لمسابقة كأس مصر بدلًا من إقامتها بالدوري، وبناء عليه تؤجل مباراة الفريقين بالدوري إلى ما بعد خوض لقاء الأحمر مع الزمالك بالدوري".

أوضح: "هذا طلبنا من البداية وبذلك يكون النادي حصل على ما أراد دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساس بحقوق جميع الأندية".

اختتم: "إدارة بيراميدز حريصة على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع".