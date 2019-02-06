كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - الموسيقار "ياني " يحي حفل موسيقي بمسرح "مرايا" .. الجمعة

يحيى الموسيقار اليونانى العالمى يانى بمصاحبة الأوركسترا الخاصة به على محبيه بعد غد الجمعة المقبل من خلال مسرح "مرايا" فى جبال العلا فى المملكة العربية السعودية.

وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى، الذى امتدت فعالياته من الفترة 20 ديسمبر 2018 وحتى السبت المقبل الموافق 9 فبراير، ويقام الحفل فى تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وكان يانى قد عبر عن سعادته بالمشاركة فى هذا المهرجان عبر فيديو له على صفحته بالفيسبوك، ووصف مدينة العلا التي سيقيم فيها الحفل بأنها منطقة تاريخية وأنه يتشوق لزيارة المكان الذى وصفه بأنه "رائع وأخاذ ويحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام،.