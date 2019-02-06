كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - أحمد موسى: أطفال قطر معترضون على تجنيس منتخبهم

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القطريين معترضون على تجنيس منتخبهم.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك فيديو يعرب فيه بعض الأطفال القطريين عن استيائهم من كون منتخب بلدهم لا يضم لاعب فطري».

وأضاف موسى «هناك مثل يقول على الأصل دور، لكن فين الأصل بتاع منتخب قطر المجنس».