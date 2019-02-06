كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - التشكيل الرسمي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

برشلونة وريال مدريد

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام ريال مدريد.

ويستقبل النادي الكتالوني نظيره الملكي على ملعب "كامب نو"، لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وضم تشكيل برشلونة لمباراة الكلاسيكو اليوم:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.

خط الوسط: آرثر ميلو، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: كوتينيو، لويس سواريز، مالكوم.

وعلى مقاعد البدلاء:

إينياكي بيينا، جيسون موريللو، كيفين بيرنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ليونيل ميسي، كارليس آلينيا، أرتورو فيدال.

وكشف سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه وضم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: يورينتي، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.

وعلى مقاعد البدلاء: تيبو كورتوا، ناتشو، جاريث بيل، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس.