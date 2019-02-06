كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - البابا تواضروس يصل إلى مطرانية الإسماعيلية لإلقاء عظته الأسبوعية
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لكنيسة الأنبا بيشوى بمطرانية الإسماعيلية لإلقاء عظته الأسبوعية، بحضور الأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية، ومجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكهنة وشعب الكنيسة.
ومن المقرر أن يدشن قداسة البابا تواضروس غدا، الخميس، كنيسة الأنبا بولا، كما يلتقي خلال زيارته للمحافظة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية.
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