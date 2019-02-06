كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - شاهد.. مي سليم تنشر صورة تجمعها بشقيقتها ميس حمدان

نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان داخل المنزل.

وتألقت "مى وميس" بإطلالة انيقة ومميزة، نالت إعجاب العديد من متابعيهم.

جدير بالذكر أن مى سليم شاركت في رمضان الماضى في كل من "الرحلة" مع ريهام عبد الغفور وباسل خياط، و"عوالم خفية" مع عادل إمام وهبة مجدى وصلاح عبد الله وبشرى وحققت نجاحا كبيرا بالعملين.

ولم تحسم مي موقفها من المشاركة في السباق الرمضاني حتى الآن ومن المقرر أن تعلن ذلك خلال الأيام المقبلة.

