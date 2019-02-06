كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - محمد فهمي يمثل "إنسان فيلمز"في مؤتمر دولي ف واشنطن عن دعم قطر للإرهاب

كتبت -أميرة علي

ينظم منتدى الشرق الأوسط الامريكي للأبحاث "Middle East Forum" مؤتمراً دولياً في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي لمناقشة وضع دولة قطر في العالم وسياساتها، وذلك تحت عنوان "قطر: حليف للولايات المتحدة ام عدو عالمي".

يشارك في المؤتمر العديد من السياسيين وأعضاء الكونجرس والدبلوماسيين والصحفيين المرموقين والأكاديميين والمحللين السياسيين والمحامين الحقوقيين وخبراء في الأمن وضباط سابقين في الجيش الأمريكي والمخابرات، قد يكون أبرزهم الجنرال الأمريكي المتقاعد تشارلز وولد رئيس الأركان الأسبق للقوات الأمريكية في أوروپا.

هذا وقد وصل محمد فهمي، الشريك المؤسس ل"إنسان فيلمز"؛ إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات المؤتمر والحديث ضمن دائرة نقاش عن استخدام قطر لقناة الجزيرة ومنصات إعلامية أخرى تابعة لها لدعم الإرهاب والتطرف الديني حول العالم. ويشترك مع فهمي في النقاش الأستاذ البرتو فرناندز الدبلوماسي السابق والرئيس الحالي لشبكة الشرق الاوسط للاعلام الامريكية وقناة الحرة.

يقوم فهمي خلال المؤتمر بالشرح، بصفته صحفياً سابقاً في قناة الجزيرة الإنجليزية؛ وذلك لتوضيح الآلية التي تتبعها القناة في جمع المعلومات بالتعاون مع مصادر غير صحفية تنتمي إلى جماعات إرهابية، وفي كثير من الأحيان بدون علم صحفيي القناة المحترفين. يتحدث فهمي أيضاً عن الفيلم الاستقصائي التي تنتجة "إنسان فيلمز" عن محاولة قطر اختراق اكثر من ١٢٠٠ بريد الكتروني لشخصيات عامة ورؤساء دول ورياضيين وصحفيين والذي كان قد أعلن عنه مع شريكه الإعلامي المصري يوسف الحسيني في مؤتمر صحفي في القاهرة في بداية شهر يناير الماضي.

يتحدث أيضاً في المؤتمر رونالد ساندي المحلل السابق في المخابرات الحربية الهولندية الذي تم اختراق حسابه البريدي من قبل قراصنة تابعين لدولة قطر ضمن حملة الإرهاب الإلكترونية القطرية التي يناقشها الفيلم التسجيلي الذي تنتجه "إنسان فيلمز".

تم تقسيم نقاشات المؤتمر خلال يومه الأول إلى دوائر حوارية تشمل خمسة محاور:

1. قطر الداعمة للإسلام السياسي والجماعات المتطرفة حول العالم . ماذا يمكن فعله لوقف تمويل ودعم قطر لهذه الأفكار المتطرفة.

2. قطر وحربها الجديدة عبر نشر المعلومات المفبركة والاختراقات الالكترونيه والضغط السياسي.

3. خدعة قطر للفيفا للاستحواذ على تنظيم كاس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢.

4. بناء قطر امبراطورية اعلاميه لدعم الإرهاب والأفكار المتطرفة عبر قناة الجزيرة وقنوات إعلامية أخرى.

5. فهم التحالف الايراني التركي القطري لدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الاوسط وكيف يؤثر هذا على أمن الولايات المتحدة الامريكية.

وصرح فهمي أن العمل الذي تقوم به "إنسان فيلمز" مع شركائها الدوليين يحوز إعجاب العالم كنموذج للصحافة الاستقصائية، مشيراً إلى قيام "إنسان فيلمز" ببث أحداث المؤتمر عبر موقعها الإلكتروني www.ensanfilms.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن البث الحي للمؤتمر يبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أو الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

من جانبه عبر يوسف الحسيني، الشريك المؤسس أيضاً ل"إنسان فيلمز" عن أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات وطرح وجهات النظر الإعلامية المصرية والعربية، مشيراً إلى أن أحد أهداف "إنسان فيلمز" عند تأسيسها كان بناء جسر للتفاهم والحوار بين الشرق والغرب.

