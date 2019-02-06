مايا مرسي ترفع علم مصر في احتفالية منظمة المرأة العربية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في احتفالية منظمة المرأة العربية بيوم المرأة العربية، والذي يوافق الأول من فبراير من كل عام.

ورفعت "مايا" علم مصر على واجهة مقر المنظمة، وسط عزف النشيد الوطني المصري.

وجرى رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة خلال الاحتفالية، على واجهة المقر الرئيسي لها، حيث حملت كل عضوة من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة برفقة مندوب دولتها لدى جامعة الدول العربية علم بلادها ورفعه على واجهة مقر المنظمة، يرافق ذلك عزف النشيد الوطني لكل دولة.

وجرى تكريم عددا من الفتيات العربيات المتميزات دراسيا، خلال الاحتفالية.

شارك في الاحتفال الوزيرة الجزائرية غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الجامعة، السفير دياب اللوح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة من ممثلي السفارات العربية.

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