انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على تاجين ملكيين بـ7 ملايين دولار في القمامة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 08:24 مساءً - أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، العثور على تاجين ملكيين مسروقين في سلة قمامة بأحد شوارع العاصمة استوكهولم.

والتاجان جزء من مجموعة نادرة تعود للأسرة المالكة بالسويد، وقد سُرقا مطلع أغسطس 2018، وتقدَّر قيمتهما بنحو 7.2 ملايين دولار.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها عثرت، صباح (أمس) الثلاثاء، على تاجين مرصّعين باللؤلؤ، صُنعا خصوصاً للملك كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا، في القرن السابع عشر.

وسرق لصوصٌ التاجين من صندوقين يحتويان على مقتنيات ملكية، ضمن كاتدرائية في سترنغناس غربي استوكهولم، ثم فرّوا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين، ثالث كبرى البحيرات السويدية.

وجاء العثور على تاجين ملكيين مسروقين يعود تاريخهما إلى 1611م، بالتزامن مع محاكمة مشتبه به (22 عاماً) كان قد أُلقي القبض عليه، في سبتمبر الماضي؛ على ذمة القضية المذكورة.

وتأجلت المحاكمة عندما قالت الشرطة إن حارس أمن عثر على التاجين، مضيفة أن التاجين يبدوان سليمين، لكن الادعاء العام ليس مقتنعاً تماماً بأنهما التاجان الأصليان.

وقال القس في الكاتدرائية، يوهان دالمان، إنه صُدم جراء السرقة، مضيفاً: "أياً كان السارق فقد ارتكب خطأ جسيماً إذا كان يعتقد أنه يمكنه أن يبيع المجوهرات على موقع إيباي".

وذكرت محامية الادعاء، رينا ديفغون: "لا أعتقد أن العثور على التاجين اليوم مصادفة".