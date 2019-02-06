ذكرت صحيفة "أكشام" التركية، اليوم، أن "الباديكير" الذي تستخدمه النساء من أجل الحصول على أظافر نظيفة ومظهر جذاب، قد يتسبب في الإصابة بمرض "السيلوايت" وهو أحد أمراض الأوعية الدموية التي تصيب الساقين، ما يتسبب في تورمهما بشكل كبير.
وفي التركيز المستمر على الأمراض الناتجة من القيام بالمانكير والباديكير، نقلت الصحيفة التركية قول البروفيسور التركي، أحمد أكجول، جراح القلب والأوعية الدموية، إن أولئك الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية مثل "الدوالي"، لا ينبغي عليهم أن يستعملوا الباديكير، محذرا من قيام شخص لديه أي مرض وعائي باستخدامه.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يحذر من "الباديكير": يصيب الساقين بأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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