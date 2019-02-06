"الدانتيل "يُسيطر على موضة 2019 لإطلالة جذّابة

يظهر قماش الدانتيل في مجموعات الأزياء الجاهزة والراقية التي تقدّمها الدور العالمية,من نيويورك إلى لندن، مرورًا بميلانو ووصولًا إلى باريس، يجول قماش الدانتيل على أهم العروض ليزيّن قطعًا تضفي أنوثة ورقة على إطلالاتك.

و يسيطر قماش الدانتيل باللون الأبيض والعاجي على مجموعات الصيف، فيما نجد ملابس الشتاء مزينة بالدانتيل الأسود والأحمر... ولكن من يكترث بقواعد الفصول عندما تضع الموضة قواعدها الخاصة؟!

و يبقى لـ قماش الدانتيل مكانته الأولى في تعزيز فخامة الإطلالات خاصة في السهرات والمناسبات الفاخرة, مهما كان اللون المختار أو شكل التخريمات.

لم يكتف المصممون بإدخال قماش الدانتيل على الملابس، بل استخدموه في صناعة الإكسسوارات من حقائب وأوشحة وأحذية، حتى أن البعض أدخله إلى الأقراط والعقود والأساور..

اختاري إكسسوارات الدانتيل بأسلوب ذكي، يزيد من أناقة إطلالتك ويبعدك في الوقت نفسه عن الوقوع في فخ الإطلالات الصاخبة والمتكلّفة.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترتدين فستانًا مصنوعًا بالكامل من قماش الدانتيل، تجنبي اختيار إكسسوارات من هذا القماش كي لا تبدي كالدمية.

و أدخلي قماشًا آخر يناسب الدانتيل مثل قماش الساتان أو المخمل.

ويمكنك أن تدخلي الدانتيل إلى إطلالتك فقط من خلال الإكسسوارات، مع أزياء كاجوال أو كلاسيكية، شرط أن تحسني انتقاء التصميم المناسب لأزيائك.

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