بالفيديو| زوجة حماقي ترقص احتفالا بألبومه الجديد وسط تصفيقه لها

تداول نشطاء موقع "إنستجرام" مواد مصورة، خلال احتفال محمد حماقي بطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، بصحبة زوجته نهلة الحاجري.

وأطلت زوجة محمد حماقي بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه فضفاض، ومزين بـ"دانتيلا" بيضاء، بصحبة العديد من الفنانين، الذين حرصوا على الاحتفال بالألبوم، أبرزهم يسرا ومنى زكي وأحمد حلمي وأكرم حسني.

وظهرت "نهلة" خلال رقصها على أغنية "وأعمل إيه"، وسط تفاعل الحضور، وتصفيق زوجها والفنانة يسرا.

وكان المطرب محمد حماقي، أطلق ألبومه الجديد "كل يوم من ده" منذ أيام قليلة، واحتوى على 20 أغنية.

وتعاون "حماقي" في ألبومه مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد علي موسى، والملحنين عمرو مصطفى وتامر علي، ومدين، وعزيز الشافعي، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادي، والتوزيع الموسيقي لتوما، وتميم، ونادر حمدي، ورامي سمير.

احتفلت

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