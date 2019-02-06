كاري برادشو تعود إلى المشهد من أجل حقيبتها المفضلة "باغيت" من فندي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعانت العلامة الإيطالية الفاخرة فندي ببطلة فيلم Sex and The Cirty كاري برادشو وهي (سارة جسيكا باركر) لتصوير فيديو ترويجي ذكي لحقيبتها الشهيرة "باغيت" Baguette.

ويصور الفيديو 4 فتيات يائسات للحصول على الحقيبة الشهيرة، وفي زيارتهن للمتجر يصادفن كاري التي تستحوذ على آخر قطعة منها.

واكتسبت تلك الحقيبة شهرتها بفضل الفيلم الشهير وكانت من الأكثر شهرة في بداية الألفية الثانية، وعادت إلى ساحة الموضة في السنة الماضية بعد أن قدمتها العلامة الإيطالية بنسخ محدثة وعصرية مطبعة وملونة ومزينة بشعار العلامة التجارية، وتأتي الحقيبة حاليًا بحزام طويل قابل للإزالة حتى يمكنك من ارتدائها بنمط الكروس بودي وكذلك على الكتف.

ولا تعد باغيت أول حقيبة قديمة يتم إطلاقها في الآونة الأخيرة، حيث بدأت حقيبة السرج الشهيرة لديور في تحقيق عائدات ضخمة بعد ظهورها في حسابات مؤثرات الموضة في إنستغرام العام الماضي، ولهذا السبب قامت العديد من العلامات التجارية بإنشاء إصدارات خاصة بها.