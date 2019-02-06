نيرفين الجّبان: احرصي على وجود الفستان الأسود في خزانتك لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه بعض السيدات الحيرة في اختيار الأزياء المناسبة، للدعوات الطارئة التي تأتي من دون ترتيب مسبق، خاصة إذا لم يكن لديها الوقت الكافي للذهاب إلى المتجر لشراء ما هو مناسب.

وبهذا الخصوص، قدّمت مصممة الأزياء، وخبيرة المظهر، نيرفين الجّبان عبر فيديو "فوشيا" مجموعة خيارات يمكن لكل سيدة الاحتفاظ بها في خزانة ملابسها.

وأكدت المصممة على مجموعة قواعد يمكن اتباعها بحسب اتجاهات الموضة السائدة لهذا العام، والمتعلقة في تنسيق الألوان والأحذية والإكسسوار وغيرها من النصائح المفيدة من أجل إطلالة جذابة وأنيقة.