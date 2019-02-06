تعرفي على أبرز تصاميم الأحذية في شتاء 2019

هذه هي التصاميم التي تبحث عنها كلّ امرأة مواكبة الموضة، فحصولها عليها هي بمثابة الورقة الرابحة التي تكمّل إطلالاتها. تنسيق بسيط أم مبتكر، قطعة واحدة من تصاميم الموسم كفيلة بأن تنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر. الأكسسوارات تحتلّ الصدارة بين تصاميم الموسم أو الـ It pieces وقد اخترنا لكِ من بينها لشهر يناير 3 أحذية ملفتة تحاكي أذواقاً مختلفة.

لإطلالة كاجوال شيك، إليكِ حذاء Walk’n’Dior من Dior

تجدينه بمختلف النقشات والطبعات ليتماشى مع كلّ ملابسكِ. سنيكرز ديور سيمنحكِ حتماً إطلالة مريحة منكّهة بلمسة عصريّة مميّزة. نسّقيه مع فساتينكِ، تنانيركِ، سراويلكِ الرياضيّة وحتّى الكلاسيكيّة... وتميّزي بلوك أنثوي عمليّ ومريح.

لإطلالة شيك وجريئة، إليكِ حذاء Python-Stamped Leather Ankle Boots من Yeezy

هذا الحذاء الرائج جدّاً انتقل من موسمٍ إلى آخر وتحديداً من Season 5 إلى Season 7 ليوقّع في شهر يناير إطلالات بعض النجمات مثل Kourtney Kardashian وEmily Ratajkowski. يتميّز هذا الشوز بنقشة الثعبان الرائجة جدّاً في موسم شتاء 2019. نقشة ستبرز حتماً جانبكِ المشاكس والجريء.

لإطلالة كاجوال ومريحة، إليكِ سنيكرز Chain Reaction من Versace

نجمات عدّة أحببنه تماماً مثل Gigi Hadid وIrina Shayk. إنّه يؤمّن لكِ إطلالة كاجوال مريحة وعمليّة، كما يمنحكِ لوكاً ستايلش إن عرفتِ كيفيّة تنسيقه. إلى جانب ارتدائه مع سراويل الجينز، الملابس الرياضيّة الشورتات وغيرها، تجرّئي ونسّقي هذا السنيكرز مع الفساتين والتنانير العفويّة الخفيفة.

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