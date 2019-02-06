تعرفي علي كيفيّة إخفاء "نمش الوجه" بواسطة المكياج

بعض النساء يجدن في نمش الوجه ميزة جماليّة تضاعف جاذبية المرأة، في حين يعتبرن الأخريات النمش مشكلة لا بدّ من إخفائها!

في حال وُجدت هذه البقع الداكنة على وجهكِ، اعرفي عزيزتي أنكِ لست الوحيدة، بل أشهر النجمات أيضاً هنّ مثلكِ، على سبيل المثال Meghan Markle وKylie Jenner وDemi Lovato وBella Hadid. هنّ يعرفن تماماً كيفيّة اخفاء النمش على الوجه من خلال المكياج، لدرجة أن العديد لا يعلم أنها موجودة حتى!

من هنا، وإذا أردتِ أنتِ أيضاً تغطية النمش باحتراف مثل النجمات، لا بدّ لكِ من اللجوء إلى بعض الحيل في المكياج التي سنعرضها عليكِ أدناه!

ضرورة استعمال البرايمر

أولاً، من الضروري تطبيق برايمر الوجه لتثبيت المكياج، تفادياً لأن يخف شيئاً فشيء وتظهر بقع النمش مجدداً.

تطبيق كونسيلر قبل كريم الأساس

إلجئي إلى الكونسيلر قبل كرم الأساس! عليكِ تخبئة النمش من خلال تطبيقه عليهم بواسطة اصبعكِ أم ريشة ناعمة. اختاري كونسيلر ذات تدرّج بين لون النمش ولون البشرة، وإلّا بدت البقع رماديّة.

تغطية النمش بواسطة الكونسيلر المصحح

يمكنكِ أيضاً، استعمال كونسيلر مصحح باللون الأخضر لإخفاء بقع النمش المائلة إلى حمراء. أما إذا كانت البقع داكنة أكثر، اختاري المصحح الأصفر.

اختيار كريم أساس ذات تركيبة رقيقة وتطبيقه بالإسفنجة

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من بعدها، اختاري كريم أساس يتناسب مع لون بشرتكِ تماماً والأهم أن لا تكون تركيبته سميكة، من الضروري أيضاً تطبيقه باستعمال اسفنجة ناعمة.

ضرورة استعمال الباورد

ثبّتي الكونسيلر وكريم الأساس من بعدها بواسطة البودرة، من دون استعمال كميّة كبيرة.

اختيار أحمر خدود زهري

بالنسبة للبلاش، استخدمي تدرّجات مائلة إلى اللون الزهري أو الخوخي وابتعدي عن الألوان البنيّة الداكنة.

إضافة القليل من البرونزر

أضيفي القليل من البرونزر على المكياج بشكل خفيف. مرري الفرشاة على الجبين، كراسي الخدود، الأنف قليلاً والذقن.

لفت الأنظار من خلال أحمر الشفاه

اجعلى الأنظار تتجه نحو المنطفة السفلى من الوجه من خلال أحمر شفاه بارز مثل الأحمر، العنابيّ، البنفسجي وغيرها.

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