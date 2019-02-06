على طريقة جينيفر لوبيز.. تعرفي على ريجيم الـ10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

جميعنا يطمح للوصول إلى الجسم المثالي وتحقيق التوازن الغذائي الذي يساعدنا على التركيز ويمدنا بالطاقة، وذلك لم يحصل دون اتّباع ريجيم غذائي صحي يوفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة له كلّ يوم، وأطلقت النجمة جينيفر لوبيز خلال الشهر الماضي تحدي العشرة أيام، وهو عبارة عن ريجيم يخلو كلّياً من السكر والنشويات اتّبعته النجمة لمدّة عشرة أيام متواصلة، وفقًا لموقع مجلة "فوج" عربية.

وفي هذا الريجيم يمتنع الشخص عن أكل جميع أنواع السكريات والنشويات بما فيها الخضروات النشوية كالبطاطس والذرة، وبذلك يتم التركيز على أكل الخضروات الورقيّة، والبروتين، والدهون الصحيّة.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجيّة في عيادة إنترناشيونال كلينك بالكويت، ليليان زاهر، بخبرة 16 سنة في مجال التغذية وعلم الغذاء، كلّ ما أنتم بحاجة لمعرفته عن هذا الريجيم:

1- يسمح في هذا الريجيم بتناول اللحوم والمكسرات والبذور والتوابل والقهوة، بالإضافة إلى الخضراوات غير النشوية (كوسا، ورقيات، بروكلي وقرنبيط).

2- يمنع فيه تناول السكريات بأنواعها، بما في ذلك الفواكه.

3- لا يمكن اتباعه كأسلوب حياة، لأن في هذا الريجيم تحرم الجسم من فوائد الخضروات، والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات هي أطعمة مفيدة تمد الجسم بالألياف ومضادات الأكسدة، ووجودها أساسي في أي نظام غذائي صحي.

4- يفضل أن لا تمارس الرياضة أثناء ممارسة لأن يكون الجسم أثناء فترة هذا النظام الغذائي تحت ضغط لمحاولة التأقلم مع ذلك النظام الغذائي الجديد، لذلك لا يجب أن تحمّل جسمك فوق طاقته بالتمارين الشاقة، إلا أنه يمكن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي أو تمارين الإطالة.

5- هذا الريجيم غير مناسب للسيدات الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو مرضى السكري، ومن يعانون من مشاكل صحية يجب أن يستشروا الطبيب قبل اتباع هذا النظام.

6- ينصح بالتوقف عن اتباعه إذا شعرت بالدوخة أو الإرهاق.