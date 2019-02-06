بالصور| مي حلمي تتجول في معالم القاهرة الفاطمية: "اللي مابيزورش الأماكن دي ندمان"

نشرت مقدمة البرامج مي حلمي، عددًا من الصور خلال تجولها في عدد من المعالم الأثرية بالقاهرة الفاطمية بصحبة شقيقتها، صباح اليوم، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرصت "حلمي" على زيارة بعض الأماكن الدينية والتاريخية، كمسجد الحسين وخان الخليلي ومسجدي السلطان حسن والرفاعي وقهوة الفيشاوي وغيرها، رغم برودة الطقس، وعللت ذلك في أحد المقاطع قائلة: "طبعا السؤال العميق بتاع إيه اللي خلاها تطق في دماغكم وتنزلوا في المطر ده بس الجو تحفة.. اللي مابيزورش الأماكن اللي في بلده ندمان".

يشار إلى أن الإعلامية مي حلمي أثارت الجدل مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافهما، بعد نشرها عدد من الصور بفستان الزفاف، وردها على تدوينة أحد متابعيها، التي قال خلالها: "مي هو مفيش أخبار عنك انتي ومحمد رشاد؟"، لترد عليه الإعلامية قائلة: "احترت معاكم أداري على شمعتي ولا أجيبكم تهفوها معايا".

وكانت الإعلامية الشابة أثارت الجدل منذ أسابيع، بعدما أعادت نشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية "دبلة ذهب" باليد اليمنى، الأمر الذي يشير لعدم انتهاء علاقة ارتباطها، عقب إلغاء حفل زفافها، وتفاعل العديد من الجماهير مع الصورة، فعلقت أحدهما قائلة: "يارب ترجعي انتي ورشاد"، لترد عليها الأخيرة على الفور قائلة: "مقدرش مرجعش".

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