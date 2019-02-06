دراسة هولندية: "الستات بتبرد أسرع من الرجالة"

تنخفض درجات الحرارة، إلى تحت الصفر، خلال فصل الشتاء، في العديد من الدول الأوروبية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى التجمد، لكن من الأسرع في الشعور ببرودة الطقس؟ هل الرجال أم النساء ولماذا؟، تساؤلات أجابت عنها أحدث دراسة هولندية، وأكدت أن "الستات بتبرد أسرع".

في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ونقله عنها موقع "LADbible" الأمريكي، كشف البروفيسور بول ثورنالي، من كلية الطب في "وارويك" الهولندية، بعدما أجرى مقارنة بين معدل "الأيض" لدى النساء والرجال ، فوجد السيدات أقل في معدلاته بنسبة 60%، وذلك بسبب إن العامل الحاسم في ضبط معدلاته هو كتلة الجسم الخالية من الدهون، وهذا ما يتمتع به الرجال أكثر، حيث يمتلكون أجسادا ذو بنية جيدة وعضلات قوية بينما النساء في الغالب كتلة الدهون أكثر في أجسادهن.

ويقول "ثورنالي" لـ"بي بي سي" إن السبب الآخر الذي يجعل السيدات يشعرن بالطقس البارد أكثر من الرجال هو شيء يسمى "الدهون البنية"، حيث ينتج جسم الإنسان حرارة لا إرادية، عبر إحراق السعرات الحرارية ومن ثم تقوم الدهون البنية بتقليل الوزن، على عكس الدهون البيضاء وهي عملية تسمى "Thermogenesis"، وتتركز تلك الدهون في أجساد الرجال وذلك لأنه لديهم نسبة أعلى من كتلة الجسم القادرة على إنتاج الحرارة.

ووفقا لـ"بي بي سي"، وجد آرون سيبس، رئيس قسم مرض السكري والغدد الصماء والسمنة في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في دراسة حديثة، أن "الدهون البنية" تتركز في الصدر وأسفل العمود الفقري لدى بعض الشبان وذلك بخلاف تركزها بنسبة أكبر في الرقبة والكتفين.

المثير في تلك الدراسة الحديثة أن في فصل الصيف تنقلب الموازين، وهنا يشعر الرجال بحرارة أكبر وضيق عن السيدات، فذلك الفصل الحار جدا يشعرهن بإحساس جيد ولطيف، وهذا ما يجعل بعض النساء يفضلن فصل الصيف عن الشتاء بخلاف الرجال، بحسب "بي بي سي".

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