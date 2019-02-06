بالفيديو| بعد إعلان خطبة لاعب الزمالك محمد عنتر.. "من هي حسناء الزمالك؟"

كشف اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك خطبته من دينا الحلو الملقبة بـ"حسناء الزمالك"، والمقرر إقامة حفل خطبتهما يوم الخميس، على متن أحد المراكب النيلية في المعادي، وهو الأمر الذي آثار اهتمام الكثيرين عبر الـ"سوشيال ميديا".

ورصد "هُن" أبرز المعلومات عن دينا الحلو في السطور التالية:

- ذاع صيتها وأثارت ضجة كبيرة خلال حضورها مباراة فريق الزمالك أمام فريق"صن داونز" الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016، على استاد برج العرب.

- اشتهرت بلقب "حسناء الزمالك" لجمالها وأنوثتها.

- تنتمي لعائلة "الحلو" الشهيرة بتدريب الأسود والعمل بالسرك.

- دخلت مجال الفن في عام 2015، ولها أكثر من مشاركة من بينها دورها في مسلسل "أبو البنات"، حيث جسدت ابنة الفنان صلاح عبد الله، كما شاركت في الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم".

- تخرجت في كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان.

- شاركت في فيديو كليب بعنوان "مستحملاني" للمطرب رامي محمد، ظهرت خلاله كموديل.

- قدمت كليب "أسلوب حياة"، وهي أغنية خصصتها لنادي الزمالك، من توزيع مادو الفظيع.

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