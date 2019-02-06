المصممة نجوى زهران تطرح مجموعة 2020 في عيد الحب

بعد استقرارها في مصر تستعد مصممة الازياء المصرية نجوى زهران لطرح مجموعة 2020 في اول عرض ازياء لها في مصر بحضور مجموعة من نجوم الفن والمجتمع والاعلام، وذلك يوم عيد الحب الموافق الخميس 14 فبراير الجاري بفندق الفورسيزون.

نجوى زهران استطاعت ان تضع بصمتها بعد عودتها الى مصر على اطلالة العديد من النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي وغيرها من المحافل الفنية، وذلك بعد أن بدأت مشوارها فى دبى منذ ستة أعوام بعد دراستها للكمبيوتر ثم الأزياء فى لندن لتشبع شغفها بمجال تصميم الازياء، ثم بدأت فى دبى مجال تصميم الأزياء التى أثبتت نفسها فيه، ثم قررت تأتى لتكتب انطلاقتها من بلدها مصر.

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