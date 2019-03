كيت بلانشيت تخطف الأنظار أثناء تصوير إعلان دعائي

تعدّ الممثلة كيت بلانشيت من الممثلات الموهوبات وفازت بجائزتين أوسكار و3 جوائز "BAFTA" و3 جوائز "غولدن غلوب"، وفي صور جديدة ظهرت بإطلالة متألقة، أثناء تصويرها إعلانا عن العطر الجديد لـ"جورجيو أرماني".

وبدت الممثلة البالغة من العمر 49 عاما، في فيديو جديد إكمالا للإعلان الذي صدر في جميع أنحاء العالم في فبراير/ شباط 2019، مثيرة في فستان باللون الأحمر المذهل الذي يتميز بتنورة مزركشة وهي تتجول في إحدى المتاجر، ودمجت كيت خصلات شعرها الشقراء إلى الشعر المستعار، وأضافت لمسة من المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة.

وظهرت الممثلة الأسترالية في الإعلان بفيديو خاص خلف الكواليس، وهي تقول "نعم" لكل شيء في الحياة، "أنا دائما أقول Sì، أنا دائما أقول نعم." ويجدر الإشارة إلى أن "Sì" اسم عطر أرماني ويعني بالفرنسية "نعم".

وأضافت بلانشت خلال الإعلان أنه "أمر يبدو صعبا لأن قول نعم لكل الأشياء ينطوي على مخاطرة، لكن المخاطرة تؤدي إلى المغامرة"، ومن ثم ظهرت كيت وهي تقفز من طائرة بمظلة في الهواء، في حين كانت أغنية ليزلي غور "You Don’t Own Me" هي موسيقى الخلفية.

واستمرارا لشغفها بقول "نعم"، أضافت كيت: "إنه أمر مثير عندما تجبر نفسك على القيام بشيء ما خارج منطقة راحتك"، مشيرة إلى أن حياة بلا مغامرة، هي نصف حياة.

وتنضم الممثلة الحائزة على الأوسكار إلى بعض النجمات أمثال تشونغ تشوشي وسارة سامبايو وأدوا أبواه إلى الإعلان الذي يتساءل كيف يمكن للمرأة "اتباع طريقها الخاص، وتحدي القواعد"، وسيتم إصدار الإعلان في جميع أنحاء العالم في فبراير/ شباط 2019، مع إطلاق العطر في نهاية مارس/ آذار.

