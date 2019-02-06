تعرف على أسباب فتح الفم أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعتبر مشكلة صعوبة التنفس من أكثر أسباب فتح الفم أثناء النوم، وهي مشكلة يعاني منها الكثير حول العالم، فعادة ما ترتبط صعوبة التنفس ببعض المشكلات الصحية في مجرى التنفس.

يعتبر تضخم الزوائد الأنفية أحد أهم أسباب فتح الفم أثناء النوم، بالإضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية، واحتقان الأنف، وتضخم اللوزتين.

يلعب القلق والتوتر دورًا مهمًا في فتح الفم أثناء النوم، وذلك بسبب الإجهاد العصبي الذي يؤدي إلى سرعة التنفس بصورة غير طبيعية من خلال الفم،كما يكون التنفس عن طريق الفم بسبب الإصابة بأمراض متعلقة بالجهاز التنفسي في هذه الحالة لا يستمر الأمر طويلا بل يعود إلى طبيعته بعد التعافي من هذه الأمراض، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

وتُعد الآم الأسنان من أسباب فتح الفم عند التنفس، وعادة تكون عند الأطفال في مرحلة التسنين، ومن الأسباب الشائعة لفتح الفم أثناء النوم وضعية النوم، فإذا كنت تنام في وضعية غير مريحة، قد يؤدي ذلك للتنفس من خلال الفم.