محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
تعتبر مشكلة صعوبة التنفس من أكثر أسباب فتح الفم أثناء النوم، وهي مشكلة يعاني منها الكثير حول العالم، فعادة ما ترتبط صعوبة التنفس ببعض المشكلات الصحية في مجرى التنفس.
يعتبر تضخم الزوائد الأنفية أحد أهم أسباب فتح الفم أثناء النوم، بالإضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية، واحتقان الأنف، وتضخم اللوزتين.
يلعب القلق والتوتر دورًا مهمًا في فتح الفم أثناء النوم، وذلك بسبب الإجهاد العصبي الذي يؤدي إلى سرعة التنفس بصورة غير طبيعية من خلال الفم،كما يكون التنفس عن طريق الفم بسبب الإصابة بأمراض متعلقة بالجهاز التنفسي في هذه الحالة لا يستمر الأمر طويلا بل يعود إلى طبيعته بعد التعافي من هذه الأمراض، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".
وتُعد الآم الأسنان من أسباب فتح الفم عند التنفس، وعادة تكون عند الأطفال في مرحلة التسنين، ومن الأسباب الشائعة لفتح الفم أثناء النوم وضعية النوم، فإذا كنت تنام في وضعية غير مريحة، قد يؤدي ذلك للتنفس من خلال الفم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب فتح الفم أثناء النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.