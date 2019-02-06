كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:08 مساءً - من المشاكل التي يمكن ان تواجهها السيدات سيلان المكياج على الوجه. لا شك أن طرق وضع مكياج ثابت لها دور هام في تحسين شكلك الخارجي، لذلك اتّبعي الإرشادات التالية للحصول على مكياج ثابت طوال اليوم.



إذا كانت عيناك متدليتين إلى الأسفل يمكنك رفعهما بواسطة الماكياج عن طريق رسم ظلال العينين ومدّها إلى الخارج بزاوية علوية، مع الانتباه إلى الابتعاد عن الزاوية الخارجية للعينين. لكن ذلك لا يعني أن تتحوّلي إلى مهرّجة وتمدّي الخط خارج حدود عينك الطبيعية.



إذا كان ذقنك مروّساً ضعي بطريقة التربيت القليل من كريم الأساس الفاتح اللون على حدود الذقن قبل أن تمزجيه مع كريم الأساس الذي تستعملينه لبقية وجهك. وكلمسة أخيرة من خلال طرق وضع مكياج ثابت، ضعي القليل من البودرة الحرة على أذنك شرط أن يكون لونها أفتح من لون بقية وجهك.







إذا كان وجهك مستديراً يجب أن تضيئي جبهتك وأسفل عينيك مباشرة فوق عظمتي الوجنتين لجذب الانتباه بعيداً عن مركز وجهك. واستعيني لذلك ببودرة برونزية لتصبح ملامحك أقرب إلى ملامح الوجه البيضاوي.



استخدمي قلم تحديد بلون لحميّ لرسم خطّ الشفة العليا، للتقليل من احتمالات تسرّب اللون وجعل الشفتين تبدوان أكثر اكتمالاً.







عند اعتمادك طرق وضع مكياج ثابت، ضعي خافي العيوب على الزوايا الخارجيّة للشفتين، لترفيعها وبالتالي إبراز وسط الثغر.

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