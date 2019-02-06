كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:08 مساءً - هناك العديد من طرق حماية البشرة من التجاعيد، حيث أن البشرة تحتاج العناية للحفاظ على صحتها ونضارتها، لأنها تميل للجفاف عند التقدم في العمر، وقد يسبب الإهمال وعدم الاهتمام بها ظهور التجاعيد المبكرة وظهور بقع حول العين والفم. ولأن الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة دائمًا ما تكون أقل تكلفة، ولا تتسبب في آثار جانبية ضارة بالبشرة سواء على المدى القريب أو البعيد. تعرفي الى هذه الماسكات السحرية التي تكشف عن سر جمال البشرة وتوهجها.





ماسك البابونج وماء الخيار لبشرة متوهجة

المكونات

ثمرة خيار

4 ملاعق من البابونج

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بنقع البابونج في ربع كأس ماء لمدة ساعتين.

اهرسي ثمرة الخيار باستخدام الخلاط الكهربائي.

قومي بتصفية ماء الخيار باستعمال قطعة نظيفة من القماش.

قومي بتصفية منقوع البابونج ثم امزجيه مع ماء الخيار.

ادهني وجهك بهذا الخليط باستخدام قطنة نظيفة.

اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه بالماء البارد في صباح اليوم التالي.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات ليلياً وستحصلين على نتائج مذهلة خلال فترة قصيرة.





ماسك الأفوكادو والطمام

المكونات

ثمرة الأفوكادو

3 ملاعق عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق ماء الورد

طريقة التحضير والتطبيق

امسحي وجهك باستخدام قطنة مبللة بماء الورد قبل تطبيق الماسك.

تقشر ثمرة الأفاكادو وتمزج مع عصير الليمون والطماطم جيداً.

طبقي هذا الماسك على الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة، وتعرفي من خلاله على أفضل طرق حماية البشرة من التجاعيد



ماسك العسل والخميرة للقضاء على بكتريا الوجه.

المكونات

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة خل تفاح

ملعقة خميرة

طريقة التحضير والتطبيق

دلكي وجهك باستخدام قطنة مبللة بزيت الزيتون قبل تطبيق الماسك.

امزجي العسل مع الخل والخميرة جيداً.

طبقي الماسك على الوجه والرقبة.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد ، وهكذا تحصلين على افضل طرق حماية البشرة من التجاعيد

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