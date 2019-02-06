كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:08 مساءً - لون صبغة المارشميلو موضة الشتاء لهذا العام، وهي صيحة اعتمدتها عدد من النجمات العربيات والعالميات.



بقصّات مبتكرة وجريئة كان لون صبغة المارشميلو موضة الشتاء اختياراً للعديد من شهيرات العالم خاصّة وأنّ هذه الفئة من النساء لا تتردّد في تبنّي صرعات جديدة وغير مألوفة لجذب الأنظار، هل ستجرئين وتتّخذين قراراً بصبغ شعركِ باللّون المارشميلو بتدرّجات مختلفة منه ورائجة هذا الصيف؟







إليكِ هذا الألبوم لنجمات لوّن شعرهنّ وظهرن في مختلف المناسبات بكلّ ثقة وجرأة بـ لون صبغة المارشميلو موضة الشتاء.

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