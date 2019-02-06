كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:08 مساءً - مع بداية العام ، برزت الغرة القصيرة موضة 2019 ، لتضيف الى قصّة الشعر الكثير من الحيويّة والمظهر الشبابيّ، لتواكب الموضة في الكثير من عروض أزياء هذا العام لأشهر الدور، من بينها عروض Miu Miu ، وكذلك اعتمدتها العديد من النجمات على الـ Red Carpet.



كوني متميّزة هذا الشتاء واعتمدي الغرّة القصيرة، سواء مع الشعر الطويل، أو القصير، كقصّات الـ Carré، الـ Bob والـ Lob. أضيفي لها القليل من الجل أو قومي بتمليسها بالسيشوار.







شاهدي صور الغرة القصيرة موضة 2019 ، وتعرفي الى عدة نماذج منها .

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