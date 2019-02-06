انت الان تتابع تفاصيل خبر المغامسي يثير الجدل مجدداً: "الذبيح" هو إسحاق وليس إسماعيل! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:23 صباحاً - دافع الداعية السعودي صالح المغامسي عن فتواه المثيرة للجدل التي أطلقها حول من هو الذبيح من أبناء نبي الله إبراهيم؛ إسحاق أم إسماعيل (عليهما السلام)، وأثارت هذه الفتوى جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي.

والأسبوع الماضي، قال المغامسي خلال محاضرة في جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة: إن "الذبيح إسحاق عليه السلام، وليس إسماعيل"، لافتاً إلى أنه "لم يقل هذا القول إلا بعد أن بحث 16 عاماً، ليعلن رأيه للملأ"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويخالف رأي الشيخ السعودي المثير للجدل، في فتواه حول اسم الذبيح من أبناء نبي الله إبراهيم عيه السلام، ما أجمع عليه علماء المسلمين ومذاهبهم الفقهية، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، في أن الذبيح هو إسماعيل، ويعتبر أصحاب الرأي من يقول إن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، إنما أخذ بالرواية المحرفة عن اليهود وترك الأدلة الإسلامية ومنها القرآن والكتب السماوية الأخرى، التي تؤكد أن المقصود الابن البكر أو الوحيد إسماعيل، بحسب ما يذكره مركز الفتوى في موقع "إسلام ويب".

وفي حديث مع "عكاظ"، دافع المغامسي عن فتواه قائلاً: إن "الفقه في الدين يؤتيه الله من يشاء، والفتوى والفقه والتفسير صناعة تحتاج إلى حفظ كتاب الله وحفظ الكثير والكثير من السُّنة، والاطلاع على قواعد العلم التي قررها العلماء من قبل"، مشيراً إلى أن "الأفضل أن يكون الاجتهاد عن طريق مجمعات الفقه ومراكز الفتوى أفضل من أن يكون الاجتهاد فردياً".

وبعدما أثارت هذه الفتوى جدلاً واسعاً في المجتمعات الإسلامية لا سيما أهل العلم، أكد المغامسي أنه لن يتعقب أحداً "شغب عليه في فتواه"، وقال: إن "الإنسان يقول ما يدين لله به.. أما أن يتعقب الإنسان مَن رد عليه ويشغل نفسه به فهو لن ينتهي".

وشدد المغامسي بالقول: "نحن لا نتصدر للفتوى ولا نحاول أن نبحث عنها لكن.. قد نُسأل فيلزمنا الإجابة، فنجيب بما يغلب على الظن عندنا أنه حق"، مستدركاً: "ليس من المستحسن أن يتصدى الإنسان لكل أمر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها المغامسي الرأي العام خلال فتاواه وحواراته التلفزيونية، ففي شهر ديسمبر الماضي، علق الشيخ السعودي على جولة داخلية أجراها الملك سلمان ونجله محمد في 6 نوفمبر الماضي، قائلاً: "الذي نام عن مشاهدة الملك أخذ يبكي ثم يؤتى به إلى قصر الأمير في اليوم الآخر"، ليقابَل حينها حديث المغامسي بالسخرية.

وضمن مواصلة بعض الدعاة السعوديين تحويل خطابهم لمصلحة السلطات الحكومية، دافع المغامسي عن محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أكتوبر الماضي، قائلاً تعقيباً على إقرار الرياض بالجريمة إن فريق الاغتيال السعودي يشبه "خالد بن الوليد"، زاعماً أن المصلين في مسجد رسول الله يقضون الثلث الأخير من الليل في الدعاء لولي العهد.

وفي أكثر من مناسبة أثار دعاة سعوديون جدلاً واسعاً بخصوص عدد من فتاواهم؛ على غرار تحريم قيادة المرأة السيارات؛ ومن ثم الإفتاء بالجواز بعد صدور الأوامر الملكية بالسماح بذلك، وكذلك الاختلاط والغناء وخلع الحجاب وإقامة حفلات الترفيه والوشم على جسد المرأة وغيره.