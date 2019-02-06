إيفانكا ترامب تعلق على معرض "جمع فتات الخبز".. وشقيقها: "امرأة قوية"

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على معرض فني جديد يجسد ابنة الرئيس وهي تجمع فتات الخبز.

وبحسب وكالة "أسوتشيدبرس" قالت إيفانكا في تغريدة لها: "يمكن للنساء اختيار أن يطرحن بعضهن بعضا أرضا أو مساعدة بعضهن بعضا في النهوض.. وأنا اخترت الخيار الأخير".

وقال شقيقها الابن الأكبر لترامب: "من المحزن، لكن ليس من المفاجئ، أن نشاهد الناشطات النسويات يطلقن هجمات على أساس الجنس ضد إيفانكا ترامب، في عالم أولئك الناشطات الهجمات على أساس الجنس مباحة إذا استهدفت خصومهن السياسيين".

وفي تصريح له لشبكة "فوكس نيوز"، أكد إريك ترامب، أن شقيقته امرأة قوية فعلت للنساء أكثر من أي شخص في واشنطن العاصمة.

ودعت جنيفر روبيل المسؤولة عن المعرض الجمهور إلى رمي الفتات على السجادة، ومشاهدة إيفانكا وهي تواجه بكياسة الفوضى، بابتسامة عريضة.

يشار إلى أن المعرض، الذي جاء بعنوان "إيفانكا تنظف بمكنسة الكهرباء" افتتح في الأول من فبراير وسيستمر حتى 17 من الشهر نفسه.

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