«هدير» تطلب الخلع: «جوزي مبيجبليش ورد»

بعد أقل من 8 أشهر من الزواج، أقامت «هايدي. أ» 23 عامًا، دعوى «خلع» حملت رقم 1482/2018 ضد زوجها «شريف. ن» 27 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

زواج تقليدي تم بين الشابين بعد تعارف فترة قصيرة بين الأسرتين، تروي «هايدي» لـ«هن»: «اتعرفنا في أخر أيام الكلية عن طريق واحدة صحبتي كان هو أخوها وكان شاب كويس ومحترم لكنه أخلاقه صعبة شوية وعصبي جدا في بداية الخطوبة حصلت مشاكل كتير بسبب العصبية وأكتر من مرة كنت عايزة أبعد لكن والدتي كانت بتقولي أستحمل وأصبر وبعد الجواز هيتغير لكنه بقى أسوأ».

مشكلات في بداية الزواج وتصادم بسبب اختلاف التربية والطباع، تضيف: «من أول الجواز وهو عايز يعملي سي السيد ويأمر يطاع قبل ما أغمض عيني وكل حاجة زعيق وعصبية وقلة أدب وأخر مشكلة مد ايده عليّ فاستحالة العشرة بينا».

محاولات للصح بينهما انتهت باللجوء لمحكمة الأسرة: «أنا استحملته طول الفترة دي مبيعرفش يقول كلمة حلوة ولا يجيب وردة حتى عيشته كلها زعيق وعصبية.. مبحسش إني زي البنات وجوزي يقولي كلمة حلوة ضيع ثقتي في نفسي واشتكيت لأهله وأصحابه كتير لكنه كان بيقابل محاولاتي للإصلاح بينا بمنتهى العنف باعتبار إني بفضحه بين أهله ولما غضبت وطلبت الطلاق رفض وقالي اضربي راسك في الحيط.. فلجأت للخلع عشان مش عايزة أكمل حياتي معاه».

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