النساء يتصدرن القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية في الإمارات

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية في الإمارات، القائمة القصيرة لدورتها الثانية عشرة، التي ضمت ستة أعمال لمؤلفين من الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر والمغرب بينهم أربع كاتبات.

وسيطرت الكاتبات على الجائزة العالمية للرواية العربية، فالكاتبات الفائزات هن الأردنية كفى الزعبي عن رواية (شمس بيضاء باردة)، والسورية شهلا العجيلي عن رواية (صيف مع العدو)، والروائية اللبنانية هدى بركات عن رواية (بريد الليل)، والعراقية إنعام كجه جي عن رواية (النبيذة)، وأيضًا فاز الكاتب المغربي محمد المعزوز عن رواية (بأي ذنب رحلت)، و(الوصايا) للمصري عادل عصمت، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

واختيرت هذه الأعمال من بين قائمة طويلة ضمت 16 رواية صادرة باللغة العربية بين يونيو 2017 ويوليو 2018.

وقال الباحث والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين، رئيس لجنة التحكيم، إن الروايات الست المختارة مختلفة بشكل كبير في موضوعاتها وفي أساليبها واختياراتها الجمالية، فهي تجمع ما بين الرواية العائلية، ورواية الذاكرة، وخيبة الأمل والمنفى والهجرة، كما تعكس فضاءات محلية متنوعة بالنظر إلى انتمائها لبلدان عربية شتى.

وأضاف: "روايات تعكس واقع متباين ورؤى عميقة وناضجة ومؤثرة من الراهن العربي، وفي الآن ذاته تقترح صيغا سردية بديعة تستجيب لطبقات مختلفة من المتلقين".

ويحصل كل كاتب وصل للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار بينما يضيف الفائز إلى رصيده 50 ألف أخرى قيمة الجائزة بجانب ترجمة روايته للغة الإنجليزية.

وتعلن لجنة التحكيم اسم الرواية الفائزة خلال حفل يقام في 23 أبريل في أبوظبي عشية انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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