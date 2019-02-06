"باهنسين" لشتاء 2019.. تصاميم تستحوذُ على اهتمام روّاد أسبوع الموضة في كوبنهاجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجحت فساتينُ سيسيلي باهنسين المميزة والتي تُشبه السحاب في استقطاب اهتمام روّاد أسبوع الموضة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وقد قدّمت باهنسن مجموعتها الجديد لخريف / شتاء 2019 على نغمات الموسيقى الإلكترونية الجميلة للموسيقار الدنماركي Trentemøller، تناسبت تمامًا مع الملابس الساحرة التي اجتاحت المدرج.

وفي حديثها عن المجموعة قالت: "نحن لا نهدف إلى تحديث أنفسنا في كل موسم، بل نقوم بتنقية وتطوير الصور الظلية والتفاصيل والنسيج لتتناسب بشكل مثالي مع مزاج الموسم."

وأضافت: "هذا الموسم هو أكثر قتامة وأكثر كآبة مقارنة مع المواسم السابقة، وقد استلهمت تصاميمي من التكرار وكيفية تجميع المواد معًا لابتكار قطعة مفصلة".

ومن بين أبرز الصور الظلية التي ظهرت على المدرج، صورة أساسية كانت عبارة عن سترة منسّقة مع فستان شفاف، وهي إطلالة تعتقد أنها ستكون المفضّلة لدى عملائها، وإلى جانب الفساتين السوداء، كان هناك فساتين حالمة بيضاء وأخرى مطبعة بالأزهار مُستوحاة من ورق الجدران، وقد تم تنسيق أغلب الإطلالات مع الجوارب السوداء والأحذية الرياضية المُطابقة لها.

كما برزت في التشكيلة فساتين ضخمة مُبطّنة وهي صيحة أخرى لن نتفاجأ عند رؤيتها بالظهور كجزء من أسلوب الشارع في الأشهر القادمة.