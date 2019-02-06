الامارات | بالفيديو.. «إماراتي كشتة».. «أهل البـلاد أدرى بتاريخها»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «إماراتي كشتة».. «أهل البـلاد أدرى بتاريخها» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - (من اليمين) هبة بن رضا وشوق بن رضا و حسين نجار.

نجح 20 شاباً وفتاة في تحقيق حلمهم بأن يكونوا الوجه الشارح لتاريخ بلادهم، واللسان الناطق بمراحل تطور وتقدم هذه الدولة الفتية، حين قاموا بتأسيس أول فريق إماراتي من المرشدين السياحيين تحت اسم «إماراتي كشتة»، لينظموا من خلاله مجموعة من الجولات الإرشادية المجانية، هدفها نشر ثقافة التسامح، وإهداء السائحين فرصة مميزة للاقتراب من حياة أبناء الإمارات، ومعايشة الثقافة المحلية بما تحويه من تراث وتاريخ، لأن «أهل الإمارات أدرى بتاريخهم وما لديهم من تراث».

وسخَّر الشباب وقتهم لينتقلوا بالسيّاح بين أروقة المتاحف والمعالم الأثرية والأسواق القديمة والبيوت التاريخية، يُقلّبون أمامهم ذكريات الزمن الجميل، ويدخلونهم في تجارب حية ليتعرفوا إلى قصص الأماكن وحكايات الماضي بكل ما فيها من أصالة وأمجاد وعادات وتقاليد.

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