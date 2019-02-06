دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض البسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أكدت دراسة جديدة أن الأشخاص النباتيين يحصلون على إجازات مرضية بشكل أكبر من آكلي اللحوم، بسبب البرد والأنفلونزا والأمراض البسيطة الأخرى.

ويظهر البحث أن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي خالٍ من اللحوم، يحصلون على ما يقرب من خمسة أيام إجازة من العمل كل عام، أي نحو ضعفي إجمالي المتوسط السنوي للإجازات المرضية التي يحصل عليها الموظفون، نقلًا عن موقع جريدة "البيان" الإماراتية.

ووجد الباحثون أيضًا أن العمال من جيل الألفية يأخذون إجازات تعادل 3 أضعاف ما يأخذه الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت الدراسة التي أجرتها علامة فيشرمان فريند البريطانية أن النباتيين أكثر عرضة للاستجابة للطقس الشتوي، حيث حصلوا على إجازات مرضية تعادل ضعفي زملائهم من غير النباتيين.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 1000 موظف في المكاتب، أن النباتيين أخذوا ما معدله خمسة أيام إجازة من العمل تقريباً في العام الماضي نتيجة البرد أو السعال أو الأنفلونزا، مقارنةً بالمتوسط السنوي في بريطانيا البالغ 2.5 يوم بسبب الأمراض البسيطة.