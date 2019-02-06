أستاذة علم الاجتماع تكشف السبب الرئيسي لختان الإناث: "راحة وفرخة ونقطة"

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، إن ختان الإناث أصبح من العادات الراسخة في بعض المجتمعات البسيطة.

وأضافت هالة، خلال لقائها مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها أجرت بحثا على ختان الإناث في عام 2013 اكتشفت خلاله أن العامل الديني للختان كان السبب الرابع أو الخامس للختان.

وقالت منصور إن السبب الرئيسي في ختان الإناث أنه مناسبة اجتماعية "البنت بتبقى فرحانة في الطبقة الفقيرة دي إنها بتقعد 3 أيام مرتاحة من شغل البيت وبتاكل فرخة مسلوقة والناس بتيجي تنقطها".

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وأوضحت أستاذ علم الاجتماع أنهم يرسخون هذه الواقعة باعتبارها مناسبة اجتماعية وتسعد الأم بها باعتبار الفتاة وصلت لسن معينة.

وحذرت منصور من تطبيب الظاهرة وأنه طالما حدثت على يد طبيب فلن تقع مشكلات بعدها، مؤكدة أنها ظاهرة خطيرة تشوه الفتاة وتعتبر من أخطر أشكال العنف ضد الفتاة.

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