كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 12:59 صباحاً - شيرين عبد الوهاب ضيفة بونامج "تخاريف" ..الإثنين المقبل

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويعرض على شاشة قنوات "إم بي سي" وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم، الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث عبد الوهاب خلال الحلقة عن خطواتها الفنية المقبلة، وتقدم العديد من أغانيها المتنوعة.