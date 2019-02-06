كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 12:59 صباحاً - راغدة شلهوب تستضيف ٣ نجمات لبرنامجها "قطعوا الرجالة" ..الشهر الجاري

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب من خلال برنامج "قطعوا الرجالة" خلال شهر فبراير عدد من النجمات، وهم على الترتيب الفنانة سلوى خطاب وسالى عبد السلام ولقاء سويدان

وتحل الفنانة سلوى خطاب ضيفة بالبرنامج الجمعة المقبل 8 فبراير الذي يُذاع عبر شبكة تلفزيون "النهار" في تمام الساعة العاشرة مساء.

من المقرر أن تتحدث "خطاب" خلال الحلقة عن بدايات مشوارها الفني، والصعوبات التي تعرضت لها، وأعمالها الفنية الجديدة، كما يتطرق الحديث إلى حياتها الشخصية أيضا.

كما تحل كلِّ من الإعلامية سالى عبد السلام ضيفة فى حلقة الجمعة 15 فبراير، ويليها النجمة لقاء سويدان فى حلقة الجمعة 22 فبراير.

يذكر أن برنامج "قطعوا الرجالة" تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شبكة تلفزيون "النهار"، يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء.