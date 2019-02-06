رجاء الجداوي: الجيل الجديد لا يتقبل خبراتنا.. "بيعتبرونا من أهل الكهف"

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن أبناءنا من هذا الجيل لا يتقبل خبرة جيلنا ولا نصائحه.
وأضافت الجداوي خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "ولادنا بيعتبرونا ناس من أهل الكهف".
وتابعت: "السوشيال ميديا بوظت العلاقات الأسرية والاجتماعية، لكن تظل الأخلاق كما هي على مر السنوات".
وأوضحت الفنانة القديرة: "زمان كنا بنعرف نعتذر، وكان فيه أسلوب كويس في التعامل، إنما دلوقتي لو قلت على حاجة مش عاجباني في تربية بنتي لولادها تقولي ماما أنا هربيها بطريقتي".
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