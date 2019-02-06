الامارات | 4 محطات للذوّاقة خلال «دبي للمأكولات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محطات للذوّاقة خلال «دبي للمأكولات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحلة جديدة ينطلق مهرجان دبي للمأكولات في 21 فبراير الجاري، واعداً زوّار الإمارة من محبي الأطايب والمذاقات والأطباق العالمية بتجربة مختلفة خلال الحدث الذي يتواصل لـ17 يوماً.

وأشارت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى أن المهرجان سيصحب ضيوفه في رحلة بين مذاقات وأطباق متعددة من حول العالم، في مواقع عدة بأنحاء دبي، من شاطئ البحر، وحتى المطاعم الراقية، وأماكن الضيافة التي تقدم أطباقاً تقليدية وتحظى بشعبية في محيطها.

للإطلاع على أربعة من وجهات المهرجان، يرجى الضغط على هذا الرابط.