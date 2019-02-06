الامارات | القرية العالمية..17 يوماً من المرح والفرح للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية..17 يوماً من المرح والفرح للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق القرية العالمية، غداً، فعاليات مهرجان الصغار في موسمه الرابع على التوالي، الذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري، متضمناً عروضاً مسرحية حيّة لعدد من أكثر الشخصيات الكرتونية شهرةً في العالم، مثل «آنجري بيردز» و«بن إند هولي» و«بي جي ماسكس»، إضافةً إلى شخصية القرية العالمية «جلوبو».

ويعد مهرجان الصغار من أهم المهرجانات الحصرية للقرية العالمية للاحتفال مع ضيوفها الصغار، ويستمرّ على مدى 17 يوماً ليضم باقة من العروض الترفيهية والفعاليات والأنشطة التفاعلية المميزة. وتتضمن النشاطات الجديدة التي أضيفت هذا الموسم عروضاً حية وألعاباً وفعاليات مرحة تقام في مسرح الصغار المميز بتصميمه الفريد هذا الموسم والمنطقة المحيطة به.

وتقدم القرية العالمية مجموعة من العروض المسرحية لشخصيات كرتونية ذات شهرة عالمية من خلال الحصول على حقوق ملكيتها الفكرية لتقديم عروضها بشكل حصري، وتتيح كذلك فرصاً للقاء الشخصيات والتقاط الصور التذكارية معها. ويشهد الموسم 23 إضافة العرض العالمي «بي جي ماسكس»، وكذلك «بن إند هولي».

وإضافة الى العروض المسرحية، يتضمن هذا الموسم من مهرجان الصغار العديد من النشاطات التي سيحبّها الأطفال، وتتضمن لعبة «4 على التوالي» العملاقة الجديدة واللعبة اللوحية الضخمة «السلم والثعبان» التي شهدت إقبالاً في الموسم الماضي. ويتعزز المرح بنشاطات الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات، إضافة الى العروض المتجولة التي تحظى بشعبية بين ضيوف القرية العالمية. وسيشهد مسرح الصغار نشاطات متحركة ومستمرّة طوال اليوم لمزيد من المرح والفرح.

وطوال فترة «مهرجان الصغار» ستجوب شوارع القرية العالمية العروض الترفيهية المتجولة والمهرجون ولاعبو الخفة للترفيه عن العائلات، إضافة الى مواقع الجذب الفريدة والمقامة لفترة محدودة خلال المهرجان.