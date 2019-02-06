7 أشياء لا تتوقعها تسبب السرطان.. بينها طول القامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ندى سامي
يحتل السرطان المركز الثاني في مسببات الوفاة، ويرجع إليه وفاة واحدة تقريبًا من أصل 6 وفيات على الصعيد العالمي، وفق التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية.
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